Кубанские депутаты предложили упростить работу турагентов и туроператоров

По инициативе кубанских депутатов может быть упрощено взаимодействие турагентов и туроператоров при продаже «горящих путевок» туристам. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму парламентарии Наталья Костенко, Иван Демченко, Андрей Дорошенко, а также депутат нижней палаты федерального парламента от Севастополя Татьяна Лобач, сообщили в Telegram-канале Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Сейчас турагенты должны передавать туроператорам информацию о реализации «горящих путевок» в течение пяти дней. При этом туроператор должен внести сведения в день продажи, в противном случае ему грозит административная ответственность вплоть до исключения из реестра.

«Поправками устанавливаем обязанность турагентств передавать информацию до начала предоставления услуги, а туроператор вносит их в систему не позднее 72 часов с момента получения их от турагента»,— объяснила госпожа Костенко.

Вячеслав Рыжков

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