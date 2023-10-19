Создание тепличного комплекса «Магнита» в Краснодаре обойдется в 1,4 млрд рублей

Строительство тепличного комплекса компанией «Зелень Юга» (принадлежит АО «Тандер») в Краснодаре обойдется в 1,38 млрд руб. Сведения об этом опубликованы на инвестиционном портале города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инвестпортал Краснодара Фото: Инвестпортал Краснодара

Предприятие расположится в поселке Дорожном Карасунского округа Краснодара. Реализация проекта запланирована на 2023–2025 годы. В результате создания тепличного комплекса в краевом центре появится 198 новых рабочих мест.

Строительство объекта было согласовано властями Краснодара с ООО «Зелень Юга» в апреле текущего года.

«Благодаря современным технологиям будет запущен полный цикл производства качественных продуктов. И результат не будет зависеть от погоды»,— отметил тогда мэр Евгений Наумов.

Месяцем ранее представители торговой сети «Магнит» сообщили о намерениях реализовать проект в городском индустриальном парке. Планируемый объем производства достигает 2,5 тыс. тонн тепличных культур в год. Для этого будет задействована территория площадью 12 га. Ритейлер планирует реализовывать выращиваемую продукцию под собственной торговой маркой.

По данным «Спарк-Интерфакс», компания «зелень юга» была зарегистрирована в 2017 году в Краснодаре. Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей является основным видом деятельности предприятия. По итогам 2022 года убытки предприятия выросли в 59 раз — с 241 тыс. до 14,5 млн руб.

Анастасия Донскова

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