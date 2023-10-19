В больнице Усть-Лабинска скончалась годовалая девочка

В ЦРБ Усть-Лабинска скончалась девочка, которую доставили в состоянии клинической смерти. Прокуратура организовала проверку причин и условий, способствовавших смерти ребенка, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Девочке было 1 год и 10 месяцев. Предварительно установлено, что ребенка в состоянии клинической смерти доставили в медучреждение мама и бабушка. Врачи провели реанимационные мероприятия, но они не дали результатов.

Семья состоит на профилактическом учете органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Следователи проводят процессуальную проверку.

Татьяна Ручкина

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