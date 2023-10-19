В больнице Усть-Лабинска скончалась годовалая девочка
В ЦРБ Усть-Лабинска скончалась девочка, которую доставили в состоянии клинической смерти. Прокуратура организовала проверку причин и условий, способствовавших смерти ребенка, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Девочке было 1 год и 10 месяцев. Предварительно установлено, что ребенка в состоянии клинической смерти доставили в медучреждение мама и бабушка. Врачи провели реанимационные мероприятия, но они не дали результатов.
Семья состоит на профилактическом учете органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Следователи проводят процессуальную проверку.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram