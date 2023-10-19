От имени министра спорта Кубани снова рассылают фейковые сообщения

Мошенники создали в сети фейковые аккаунты министра физической культуры и спорта Краснодарского края Серафима Тимченко. Об этом он сообщил в своем единственном Telegram-канале.

Он попросил не реагировать на сообщения от его имени с просьбами предоставить какую-либо информацию или перевести деньги, а также обращать внимание на то, с какого аккаунта пишут. Оперативно сообщать о таких случаях можно лично в его аккаунте или по телефону.

Две недели назад Серафим Тимченко предупредил, что в Telegram начали создавать его фейковые аккаунты. Мошенники от его имени просят предоставить какую-либо информацию или перевести деньги.

Татьяна Ручкина

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