Следком проверит, почему многодетным семьям в Сочи не выдают земли до 2044 года

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку сведений о том, что выдача земель многодетным семьям в Сочи не предусмотрена до 2044 года. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

В ведомстве отметили, что обращения жителей в различные инстанции не принесли результатов.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства»,— говорится в сообщении.

Ранее следком запросил итоги проверки о задержках с выдачей земельных участков многодетным семьям в Краснодарском крае.

Анастасия Донскова

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