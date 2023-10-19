Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Следком проверит, почему многодетным семьям в Сочи не выдают земли до 2044 года

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку сведений о том, что выдача земель многодетным семьям в Сочи не предусмотрена до 2044 года. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

В ведомстве отметили, что обращения жителей в различные инстанции не принесли результатов.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства»,— говорится в сообщении.

Ранее следком запросил итоги проверки о задержках с выдачей земельных участков многодетным семьям в Краснодарском крае.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...