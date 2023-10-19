В Сочи осудили руководителя секты «Страна Души»

Адлерский районный суд Сочи огласил приговор в отношении создателя и руководителя сексты «Страна Души». Религиозное объединение действовало на территории Абхазии, рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Суд установил, что фигурант создал секту в 2008 году и вовлек в нее неустановленное количество людей, среди которых были дети. Как минимум 30 человек на постоянной основе жили с лидером секты в доме в селе Дранда. Детей, как сказано в сообщении, подсудимый муштровал, основываясь на собственной психолого-педагогической технологии, которая базировалась на религиозном течении кришнаизма и элементах строевой подготовки. Кроме того, как выяснил суд, за проступки фигурант избивал детей, а также заставлял их отжиматься на холоде, лишал сладкого, запрещал смотреть кино и ограничивал общение с близкими. Деятельность секты пресекли лишь в позапрошлом году.

Суд признал обвиняемого виновным сразу по двум статьям УК РФ — ч. 1 ст. 239 и ч. 2 ст. 117 («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан» и «Истязание» соответственно). Мужчину приговорили к 3,5 годам тюрьмы, отбывать которые он будет в колонии общего режима.

Вячеслав Рыжков

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