После гибели Пригожина остановилось строительство ТПУ в Кудрово

В городе Кудрово Ленинградской области поставили на паузу строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) — стартовала процедура ликвидации компании «Кудрово-лайн», осуществлявшей эти работы. Фирму связывают с бизнесом погибшего петербургского бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом 19 октября сообщают 47news.

Согласно данным базы СПАРК, ООО «Кудрово-лайн» является дочерней компанией ООО «Мегалайн». Последнюю связывали с господином Пригожиным.

Правительство Ленобласти подписали с ООО «Мегалайн» соглашение о строительстве ТПУ в Кудрово на ПМЭФ-2022. Транспортно-пересадочный узел должен был включать вестибюль станции метро, автовокзал, остановки общественного транспорта и т.д. Ленобласть планировала передать инвестору под эти цели земельные участки.

По данным издания, после гибели Евгения Пригожина инвестор ТПУ в Кудрово прекратил все контакты с правительством Ленобласти. Как прокомментировал этот факт глава регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк, за все это время ни «Мегалайн», ни ее «дочка» ООО «Кудрово-лайн», не представили никаких предложений, а поданные ею ранее проекты до сих пор не прошли согласование в комитетах.

При этом господин Присяжнюк подчеркнул, что ТПУ «будет нужен к моменту строительства станции метро "Кудрово"» — по планам работы на этом объекте завершатся к 2026 году.

Напомним, что самолет Евгения Пригожина потерпел крушение под Тверью 23 августа. Все находившиеся на борту десять человек, включая бизнесмена, погибли. Позднее деталями крушения самолета поделился президент РФ Владимир Путин.

Что может произойти с петербургскими активами Евгения Пригожина после его смерти, читайте в материале «Ъ-СПб» «На обломках империи».

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