Компании, локализовавшие бизнес в РФ, увеличили рекламные бюджеты в 1,5 раза

По итогам восьми месяцев компании, которые локализовали бизнес в России и соседних странах, увеличили рекламные расходы на 51%, рассказал гендиректор Okkam Михаил Шкляев на конференции TV2B. Рекламодатели, продолжившие продвигать свои бренды на российском рынке, увеличили медиаинвестиции на 28%, отечественные компании — на 39%, добавил он.

При этом иностранные компании ожидаемо сократили свои бюджеты на 50%: их доля достигла минимального значения — 8,5%. «Два года назад вклад категории составлял 37%, в прошлом году показатель снизился до 13,3%»,— отметил господин Шкляев. По его оценке, в 2024 году доля зарубежных игроков (без локализации) немного увеличится, в первую очередь за счет выхода на российский рынок новых игроков из Азии, с Ближнего Востока и из других регионов.

Как китайские бренды осваиваются на радио — в материале «Рекламодатели поймали волну».

Юлия Юрасова