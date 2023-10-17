Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Компании, локализовавшие бизнес в РФ, увеличили рекламные бюджеты в 1,5 раза

По итогам восьми месяцев компании, которые локализовали бизнес в России и соседних странах, увеличили рекламные расходы на 51%, рассказал гендиректор Okkam Михаил Шкляев на конференции TV2B. Рекламодатели, продолжившие продвигать свои бренды на российском рынке, увеличили медиаинвестиции на 28%, отечественные компании — на 39%, добавил он.

При этом иностранные компании ожидаемо сократили свои бюджеты на 50%: их доля достигла минимального значения — 8,5%. «Два года назад вклад категории составлял 37%, в прошлом году показатель снизился до 13,3%»,— отметил господин Шкляев. По его оценке, в 2024 году доля зарубежных игроков (без локализации) немного увеличится, в первую очередь за счет выхода на российский рынок новых игроков из Азии, с Ближнего Востока и из других регионов.

Как китайские бренды осваиваются на радио — в материале «Рекламодатели поймали волну».

Юлия Юрасова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...