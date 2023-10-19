Прибыль производителя чипов TSMC упала на 25%

Сегодня, 19 октября, крупнейший в мире производитель полупроводников тайваньская компания TSMC представила отчетность за третий квартал. Выручка компании снизилась на 14,6%, до $17,3 млрд. Чистая прибыль упала на 25%, составив $6,5 млрд. Это самое сильное квартальное снижение прибыли с 2019 года. Однако аналитики ожидали, что прибыль TSMC упадет еще сильнее, так что ее акции после публикации отчетности выросли на 3%.

TSMC, как и другие производители чипов, страдает от падения спроса на потребительскую и корпоративную электронику в условиях макроэкономической нестабильности и после всплеска спроса с началом пандемии несколько лет назад. Так, прибыль Samsung в третьем квартале упала на 78% из-за сокращения спроса на чипы памяти. При этом многие компании и эксперты считают, что спрос на чипы достиг минимума в третьем квартале, а к концу года он начнет восстанавливаться.

TSMC также прогнозирует, что в четвертом квартале ее выручка составит от $18,8 млрд до $19,6 млрд — больше, чем в предыдущем квартале. В компании также ожидают, что «2024-й станет годом здорового роста для TSMC».

Яна Рождественская