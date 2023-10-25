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Коммерсантъ FM
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Драгоценности нарасхват

К началу июльской Недели высокой моды в Париже и главных ювелирных презентаций года оказалось, что выставки только начинаются, а самые дорогие клиенты уже все посмотрели, примерили, приобрели и даже утащили домой. Дело в том, что ведущие ювелирные дома с Вандомской площади устроили своим новым коллекциям тур по городам Европы. И когда коллекции наконец вернулись в Париж из путешествия, встал вопрос, неужели на кутюрной неделе станут показывать остатки? Ни в коем случае. В Париже прошли масштабные ювелирные смотры. Украшений хватило на всех.

Екатерина Зиборова

Екатерина Зиборова

Фото: Из личного архива

Екатерина Зиборова

Фото: Из личного архива

И не только в Париже, но и в Москве. Parure Atelier обещает в будущем году показать свою первую коллекцию высокого ювелирного искусства. Mercury продолжает удивлять размером и качеством драгоценных камней в своих украшениях. А АЛРОСА пригласила к участию над своим новым проектом Posie независимого ювелира и показала результаты совместных усилий в самом центре столицы, Государственном историческом музее.

Есть ощущение, что украшений для поклонников роскоши, составляющих счастливые 0,01% населения планеты, только прибавляется. Не будут разочарованы и те, кто не гоняется по миру за сокровищами, а ждет, когда их привезут буквально на дом.

Выпускающий редактор Екатерина Зиборова

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