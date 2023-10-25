Любовь, доверие и цвет

Драгоценные камни — не столько товар, сколько идея, эталон красоты. Они — символ человеческих отношений: то показатель статуса, то доказательство любви.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На модели кольцо из белого золота с рубеллитом и бриллиантами Фото: Mercury На модели серьги коллекции Color из белого золота с сапфирами и бриллиантами Фото: Mercury На модели браслеты коллекции Color из белого золота с изумрудами и бриллиантами Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 3 На модели кольцо из белого золота с рубеллитом и бриллиантами Фото: Mercury На модели серьги коллекции Color из белого золота с сапфирами и бриллиантами Фото: Mercury На модели браслеты коллекции Color из белого золота с изумрудами и бриллиантами Фото: Mercury

Опытные ювелиры скажут вам, что драгоценные камни потому и драгоценны, что требуют особых доверительных человеческих отношений. Это прекрасно понимает ювелирная компания Mercury. На российском рынке она работает c 2015 года. Геммологам Mercury удалось установить высокую планку — они используют самые крупные, самые необыкновенные по цвету и качеству драгоценные камни.

Если изучить динамику рынка цветных драгоценных камней за 2020–2023 годы, будет видно, как сильно выросла их популярность. Рост этот, впрочем, нелинеен. Если в 2021 году на волне оптимизма, экономического подъема и роста деловой активности ювелирные украшения с драгоценными камнями пользовались огромным спросом, то к 2023 году экономический рост замедлился во всем мире и ситуация изменилась. Тем не менее специалисты Mercury утверждают, что украшения с цветными драгоценными камнями за эти годы стали спрашивать чаще.

Даже такая традиционная категория украшений, как помолвочные кольца, которые раньше не могли нести никакого другого камня, кроме бриллианта круглой огранки, испытывает влияние популярности цветных камней. Дело не только в цене. Конечно, редкие бриллианты по-прежнему остаются самыми дорогими драгоценными камнями планеты. Но при помощи цветных камней легче выразить собственную индивидуальность, и покупатели готовы платить за то, чтобы быть «не как все».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо из белого золота с рубеллитом весом более 37 карат и бриллиантами Фото: Mercury Серьги из белого золота с рубинами общим весом более 5 карат или бриллиантами Фото: Mercury Браслет из белого золота с изумрудами общим весом более 18,5 карата и бриллиантами Фото: Mercury Серьги из белого золота с изумрудами общим весом более 13,38 карата Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 4 Кольцо из белого золота с рубеллитом весом более 37 карат и бриллиантами Фото: Mercury Серьги из белого золота с рубинами общим весом более 5 карат или бриллиантами Фото: Mercury Браслет из белого золота с изумрудами общим весом более 18,5 карата и бриллиантами Фото: Mercury Серьги из белого золота с изумрудами общим весом более 13,38 карата Фото: Mercury

В списке самых востребованных в России цветных камней лидируют рубины, сапфиры, изумруды, аквамарины и турмалины, в том числе параиба. У компании Mercury в коллекции Color достаточно достойных внимания украшений. Например, кольцо из белого золота со шри-ланкийским сапфиром весом 39 карат (разумеется, без термической обработки) в окружении бриллиантов или с сапфиром огранки «кушон» весом более 20 карат. Или кольцо с рубином более 10 карат и бриллиантами общим весом 3,34 карата или с центральным рубином более 8 карат. Есть и вариант с изумрудом весом более 11,5 карата в бриллиантовых объятиях.

Символом любви и преданности могут быть не только кольца, но и серьги, и браслет, и колье. Все чаще они инкрустированы цветными драгоценными камнями. И здесь необходима не только восприимчивость к красоте камня, но и умение понимать его качества. Принципиальный вопрос, который встает при выборе любого ювелирного украшения: выбрать камень более высоких характеристик, но меньшего размера, или остановиться на крупном с чуть менее интересным сертификатом?

Ювелиры Mercury знают, что огромное значение при оценке цветного драгоценного камня имеет его происхождение. По оттенку синих сапфиров еще недавно можно было довольно точно определить, откуда он. Глубокий синий — из Австралии, серовато-синий — из Таиланда, васильково-синий — из Шри-Ланки (Цейлон). Цвет относительно недавно появившихся на рынке сапфиров с Мадагаскара довольно сложно отличить от цейлонских, но тем не менее сапфиры из Шри-Ланки ценятся выше и остаются одними из самых желанных на сегодняшний день. Происхождение камня, конечно, значительно влияет на его стоимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Браслет из белого золота с сапфирами общим весом более 22 карат и бриллиантами Фото: Mercury Кольцо из белого золота с сапфиром весом более 15 карат и бриллиантами Фото: Mercury Браслет из белого золота с сапфирами общим весом более 22 карат и бриллиантами Фото: Mercury Кольцо из белого золота с сапфиром весом 39 карат и бриллиантами Фото: Mercury Серьги из белого золота с сапфирами общим весом более 12 карат и бриллиантами Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 5 Браслет из белого золота с сапфирами общим весом более 22 карат и бриллиантами Фото: Mercury Кольцо из белого золота с сапфиром весом более 15 карат и бриллиантами Фото: Mercury Браслет из белого золота с сапфирами общим весом более 22 карат и бриллиантами Фото: Mercury Кольцо из белого золота с сапфиром весом 39 карат и бриллиантами Фото: Mercury Серьги из белого золота с сапфирами общим весом более 12 карат и бриллиантами Фото: Mercury

В коллекциях Mercury есть сапфиры разных оттенков, но если их в украшении несколько, то все тщательно подобраны по цвету. Например, в браслете с 12 сапфирами общим весом более 22 карат и бриллиантами общим весом более 9 карат. Или в серьгах с двумя сапфирами изумрудной огранки весом более 12 карат и бриллиантами. Впрочем, правило идеального подбора камней по оттенку относится не только к сапфирам. Чего стоит, например, браслет с 18 изумрудами общим весом 18,5 карата и 18 бриллиантами общим весом 9,53 карата. Собрать такое количество изумрудов подобного веса и качества вместе — амбициозная задача даже для геммолога самого высокого класса. Рубины же ввиду своей исключительной редкости и вовсе вне конкуренции. В серьгах Mercury из коллекции Color в окружении бриллиантов огранки «груша» и «маркиз» общим весом более 5 карат сверкают два таких экземпляра более 3,5 карата каждый.

Екатерина Зиборова