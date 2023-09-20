В Екатеринбурге на Челюскинцев снесут многоквартирный дом ради новой застройки

В Екатеринбурге снесут многоквартирный дом на улице Челюскинцев, 3а, соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Согласно документу, дом признали аварийным. Двухэтажный дом находится недалеко от перекрестка с улицей Папанина. Известно, что данную территорию будет застраивать уральская компания «Брусника».

Согласно сайту «Фонда развития территорий», дом был построен в 1945 году, его общая площадь составляет 359 кв. м, в нем проживает 31 человек.

Неподалеку, на улице Челюскинцев,5 находится детский хоспис. Девелопер планирует снести это здание, так как оно тоже попадает в зону будущей застройки и построить новое на Уралмаше.

Напомним, в феврале 2020 года на градостроительном совете застройщик предложил снести старые дома в этом квартале и построить на их месте многоэтажные здания. Общая площадь проектируемой территории составляет 35 га, из них 14 га — по программе развития застроенных территорий. Всего планируется построить 300 тыс. кв. м жилья. Проектом предусмотрены невысокие таунхаусы, башни до 49 этажей, жилые дома средней высотности с офисной галереей и другое.

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