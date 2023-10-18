Главные новости за 18 октября. Воронеж, Курск, Липецк

За сутки в небе над регионами Черноземья сбили около 30 украинских беспилотников.

Недостроенную гостиницу на улице Маршала Неделина в Липецке могут открыть в 2026 году.

«Мираторг» и липецкое ООО «Ван Хэссен» объявили о запуске производства гепарина в Октябрьском районе Курской области.

Пост руководителя управления по взаимодействию со СМИ в правительстве Воронежской области покидает Артем Сокольников.

В ходе спецоперации погибли доброволец и двое мобилизованных из Курской области.

Причиной массового отравления граждан шаурмой в курском Льгове мог стать носитель стафилококка из числа поваров.

В липецком облсовете одобрили законопроект об объединении сельских поселений Липецкого района в муниципальный округ.

В Воронеже простились с экс-бойцом ЧВК «Вагнер» Захаром Ковалевым, погибшим в ходе СВО.

Курский Роспотребнадзор предложил ограничить продажу «энергетиков» у образовательных учреждений.

Липецкие власти надеются снизить содержание нитратов в городском водопроводе.