Недостроенную гостиницу на Маршала Неделина в Липецке могут открыть в 2026 году

Здание недостроенной гостиницы на улице Маршала Неделина в Липецке планируется завершить и ввести в эксплуатацию в 2026 году. Новый собственник уже получил разрешение на «реконструкцию». Об этом сообщила вице-мэр и председатель департамента градостроительства и архитектуры Светлана Сурмий в ходе заседания горсовета Липецка. Имя нового владельца объекта и сумма сделки не раскрываются. Ранее здание было в собственности правительства Липецкой области.

Ранее администрация облцентра анонсировала строительство на месте законченной на 55% гостиницы многофункционального центра с отелем на 280 «обычных» номеров и восемь — для маломобильных граждан, а также 126 апартаментов для долгосрочного проживания. На цокольном этаже здания может появиться парковка на 111 мест, в пристройке к нему — бассейн.

Кроме того, там хотят оставить пространства для свободной планировки с возможностью размещения ресторанов, СПА, косметологической клиники, бизнес-центра (офисов и конференц-залов), коммерческих помещений.

В 2009 году ООО «Липецкая девелоперская компания» («Лидеко») начала строить на улице Маршала Неделина гостиницу высотой 21 этаж. Предполагалось, что партнером «Лидеко» выступит Rezidor Hotel Group, но сеть в проект так и не вошла. В 2012 году Арбитражный суд Липецкой области признал «Лидеко» банкротом из-за долга на 1,5 млрд руб. перед Банком Москвы, хотя изначально размер требований финансовой компании составлял всего 85 млн руб. А в июле 2014 года, по данным Gorod48, стало известно, что высотку приобрели «представители московского бизнеса». Они якобы пообещали достроить здание в короткий срок, но за пять лет ничего не изменилось. Летом 2019 года Арбитражный суд региона передал недострой администрации области.

В августе липецкое ООО «СМУ-3» выкупило «самый проблемный» долгострой облцентра на улице 50 лет НЛМК за 59 млн руб. Его планируют завершить к концу 2024 года. На сегодня в Липецке порядка 30 долгостроев, уточнила вице-мэр Светлана Сурмий.

Алина Морозова

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