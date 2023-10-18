Артем Сокольников покидает пост главы пресс-службы воронежского облправительства

Пост руководителя управления по взаимодействию со СМИ и административной работе в правительстве Воронежской области покидает Артем Сокольников. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 18 октября. Господин Сокольников уточнил, что находится «в отпуске с последующим увольнением».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Вот и закончилась моя работа в облправительстве. Это было прекрасное время. Местами сложности, местами очень интересное. Спасибо каждому, кто помогал. Уверен, впереди ждут интересные проекты. А первое время собираюсь посвятить себе»,— написал господин Сокольников.

Артему Сокольникову 36 лет. Он родился в Воронеже. В 2009 году окончил факультет журналистики Воронежского госуниверситета. В 2007-2009 годах был корреспондентом делового издания De Facto. В 2009-2010-х — журналистом и выпускающим редактором газеты «Inside. Воронеж изнутри». Затем еще девять лет работал в De Facto, пройдя путь от журналиста до главного редактора. В 2019 году возглавил управление по взаимодействию со СМИ в облправительстве. Он сменил на этой должности Яну Рябинскую, которая перешла в ГК «Эконива».

Алина Морозова

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