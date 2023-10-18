Липецкие власти надеются снизить содержание нитратов в городском водопроводе

Липецкие депутаты в ходе заседания профильной комиссии обсудили низкое качество питьевой воды, подаваемой по централизованным сетям водоснабжения. В частности, их взволновало резкое повышение объема нитратов в сетях ряда микрорайонов, сообщили в горсовете.

В частности, было заявлено, что «нестабильная ситуация с качеством воды» наблюдалась на водозаборе микрорайона Сырский Рудник. Содержание нитратов в воде там якобы резко превысило норму еще в 2014 году (51 мг/кв. дм при нормативе в 45) из-за малой защищенности водоносного горизонта. Чтобы исправить ситуацию, с 2023 года реализуется проект по обеспечению жителей Сырского Рудника водой от водозабора «Косыревский».

Аналогичная проблема нитратного и микробиологического загрязнений характерна для водозабора №2 «Колхозный». Там содержание нитратов приближается к допустимой норме, а доза свободного остаточного хлора поддерживается на повышенном уровне (0,5-0,7 мг/кв. дм.). Источник загрязнение — неорганизованные сбросы различных видов вод в Каменный лог, рассказали в горсовете.

Чтобы обеспечить население чистой водой от водозабора №3, ее смешивают с поступающей из водозаборов №7 («Ситовский») и №10 («Кузьминский»). Однако содержание нитратов растет и в этих скважинах. «В зонах санитарной охраны второго и третьего поясов ведется неканализационная жилая застройка, появляются стихийные свалки, загрязняется почва из-за вывоза снега с дорог города»,— рассказал председатель городского департамента ЖКХ Ирина Вербецкая.

Мэрия заключила концессионное соглашение с «РВК-Липецк» для модернизации станции аэрации, городских водопроводных и канализационных сетей, ликвидации мусорных свалок и борьбы с несанкционированной канализацией в частном секторе, напомнила госпожа Вербецкая. Однако, по ее словам, в концессию не вошло устройство централизованной канализации в частном секторе.

По мнению представителя «РВК-Липецк» Александра Шачнева, проблема загрязнения связана с промышленными предприятиями и животноводческими фермами, а чтобы ее решить нужен «комплекс мероприятий».

О том, почему ухудшается состояние малых воронежских рек, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Загрязнения пошли по руслам».

Егор Якимов