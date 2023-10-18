В Воронеже простились с бойцом, погибшим в ходе СВО

На Подгоренском кладбище в пригороде Воронежа с воинскими почестями похоронили 34-летнего Захара Ковалева, погибшего в бою в ходе специальной военной операции. Проститься с ним пришли несколько десятков человек.

Захар Ковалев родился в 1989 году. Увлекался страйкболом, проходил подготовку на базе военно-спортивных и патриотических клубов. С 2023 года участвовал в специальной военной операции: сначала в рядах ЧВК «Вагнер», а последний месяц — в подразделении Министерства обороны. 2 октября вместе с сослуживцами попал под обстрел на купянском направлении: он оказал первую помощь трем бойцам, но сам получил тяжелое ранение и скончался в ходе эвакуации. У погибшего остался ребенок.

Олег Мухин