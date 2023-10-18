Район Липецкой области могут преобразовать в муниципальный округ

Комитет липецкого облсовета по государственному устройству и местному самоуправлению одобрил законопроект об объединении сельских поселений Липецкого района в муниципальный округ. Об этом сообщили в облсовете. Проект закона подготовлен по инициативе органов местного самоуправления.

В ходе заседания профильного комитета глава Липецкого района Давид Тодуа сказал, что создание единого муниципального округа позволит консолидировать финансовые ресурсы, создать единые органы управления и даст возможность участвовать в реализации госпрограмм с привлечением субсидий из областного бюджета.

После преобразования специалисты сельских администраций останутся работать на своих местах. Однако потребуется устранение дублирования названий населенных пунктов.

Первыми в регионе такую процедуру прошли Воловский, Добровский, Измалковский и Становлянский районы.

Алина Морозова

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