Роспотребнадзор назвал возможную причину массового отравления шаурмой в Курской области

Причиной массового отравления граждан шаурмой в курском Льгове мог стать носитель стафилококка из числа поваров. Об этом заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Олег Климушкин в ходе сегодняшнего прямого эфира.

По мнению руководителя ведомства, от поваров стафилококк мог попасть в шаурму. Там он якобы размножился и выработал токсины, которые послужили причиной отравления 22 граждан и гибели одной из пострадавших — 22-летней девушки.

Господин Климушкин добавил, что «Шаурма на Гагарина», где питались все отравившиеся, до сих пор закрыта. Ее деятельность приостановили в начале сентября, когда стало известно об отравлении граждан.

Управление Следственного комитета России по Курской области возбудило уголовное дело о небезопасном оказании услуг, повлекшем массовое отравление граждан с летальным исходом (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ, до шести лет колонии). По нему проходят четыре человека: владелец точки Мансуршох Фаезов и три повара — его племянник Шахриер Файезов, 46-летняя Дилбар Сангова и 21-летний Парвиз Алимардонзод. Троих из них как граждан РФ отправили под домашний арест на 2 месяца. Господин Алимардонзод является гражданином Таджикистана, поэтому его было решено заключить под стражу.

Алина Морозова

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