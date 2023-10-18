Курский Роспотребнадзор предложил ограничить продажу «энергетиков» у образовательных учреждений

Управление Роспотребнадзора по Курской области направило в Курскую облдуму предложение запретить продавать энергетические напитки в радиусе 100 метров от образовательных учреждений. Об этом сообщил глава ведомства Олег Климушкин в ходе сегодняшнего прямого эфира.

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Господин Климушкин напомнил, что такие напитки запрещено продавать гражданам младше 18 лет. По его мнению, это требование регулярно нарушается предпринимателями, но неизвестно, кто должен следить за этим и какие санкции предусмотрены для незаконопослушных продавцов.

«Основными потребителями "энергетиков" являются несовершеннолетние. А употребляют они "энергетики", как правило, в сочетании с алкогольными напитками, что является, по сути, ядерной бомбой для молодого, растущего организма. Не только для соматических, но и для психических заболеваний»,— считает господин Климушкин.

Главный санитарный врач региона выразил уверенность в том, что депутаты прислушаются к нему и его коллегам, поскольку заинтересованы в решении проблемы. По его словам, управление также направило в облдуму предложение обсудить проблему нарушения запрета на продажу алкоголя и табачной, никотиносодержащей продукции в «100-метровой зоне». Санитарные врачи попросили парламентариев «наметить эффективные шаги» по решению проблемы.

О росте продаж нелегальных сигарет из соседних стран в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье» «Республика Дымарусь».

Алина Морозова

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