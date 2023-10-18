ЦБ дал рекомендации банкам по борьбе с «ресторанной» схемой отмывания денег

Банк России разработал рекомендации для банков-эквайеров и платежных агрегаторов по усилению контроля за магазинами и ресторанами на соответствие их реальной и заявленной деятельности. Согласно документу, выдержки из которого приводит РБК, рекомендации регулятора направлены на борьбу с так называемой ресторанной схемой, а также на минимизацию рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

«В ходе мониторинга эквайринговых операций кредитных организаций Банк России выявил некоторые уязвимости, позволяющие использовать эту услугу недобросовестным участникам рынка», — сообщил РБК представитель Банка России.

Речь идет о двух уязвимостях, уточнил представитель регулятора. В частности, ЦБ выяснил, что ряд кафе и ресторанов некорректно используют эквайринговые услуги. Организации оформляли терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику на третьих лиц и использовали их для приема оплаты от клиентов. Это позволяло им не зачислять средства на свои счета, а перенаправлять их на счета туристических компаний и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки либо переводить на счета граждан.

Вторая уязвимость связана с участниками теневого игорного бизнеса, которые ведут деятельность под видом организаций, предоставляющих легальные услуги по зачислению и списанию денежных средств по платежным картам граждан. Представитель Банка России отметил, что рекомендации содержат пояснения для банков о том, как «доработать свои системы контроля, чтобы оперативно выявлять такие операции».

Согласно рекомендациям, ЦБ советует банкам присваивать магазинам и сервисным предприятиям коды MCC (merchant category code, указывают на категорию товара или услуги) и обеспечивать соответствие кода заявленной деятельности компании. Для контроля соответствия кодов MCC банкам-эквайерам необходимо периодически проверять магазины и рестораны. В частности, они должны обращать внимание на число платежей в течение часа, дня или месяца, их распределение в течение суток, суммы операций и др.

Также банкам рекомендуется указывать в сообщениях о платеже данные компании, включая ИНН и идентификатор POS-терминала. В случае подозрений в отмывании средств банкам следует провести углубленную проверку документов клиента. Допускается расторжение договора.

В конце 2022 года Росфинмониторинг совместно с Федеральной налоговой службой и Банком России раскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов. Тогда сообщалось, что через цепочки банков деньги переводили в автосалоны и турфирмы для покупки наличных. Во время дальнейшей проверки выяснилось, что ключевым звеном в схеме была расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк». За счет серой эквайринговой схемы для ресторанов организаторам удавалось зарабатывать по 10 млрд руб. в год.

Подробнее о том, как работала схема,— в материале «Ъ FM» «Рестораны отвели от налогов».