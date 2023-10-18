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Коммерсантъ FM
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«Мир Танков» заявил о непричастности к сборам для Украины в World of Tanks

Компания Lesta Game, владеющая ММО «Мир танков», «Мир кораблей» и «Tanks Blitz» заявила, что не причастна к сборам в поддержку Украны. В компании подчеркнули, что не имеют отношения к World of Tanks.

«Наши проекты вне политики и мы не имеем отношения к иным играм и проектам схожей тематики»,— отметила пресс-служба компании.

Сегодня, 18 октября, на сайте онлайн-игры World of Tanks появился анонс, призывающий купить специальное игровое снаряжения. Компания сообщила, что все средства от продажи будут направлены на помощь Украине, а именно на закупку реанимобилей класса С. Эти автомобили скорой помощи, оснащённые дефибрилляторами, кардиомониторами, баллонами с кислородом и аппаратами ИВЛ.

В марте 2022 года белорусская компания Wargaming, разработчик игр World of Tanks, World of Warships, WoT Blitz, передала российский и белорусский бизнес компании Lesta Games. Российская компания переименовала игры в «Мир танков», «Мир кораблей» и «Tanks Blitz». В апреле 2022 года компания Wargaming заявила, что больше не связана с Lesta Game.

Подробнее о том, как развивается российская компания,— в материале «Русифицированные идут».

Александра Горошилова

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