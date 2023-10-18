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Коммерсантъ FM
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Сокуров отрицает планы разместить фильм «Сказка» в интернете

Фильм «Сказка», которому Минкульт не выдал прокатное удостоверение, не будут размещать в интернете, сообщил его режиссер Александр Сокуров. Режиссер Арсений Гончуков сегодня, 18 октября, написал в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что «Сказка» «буквально через неделю» появится в сети в озвучке самого господина Сокурова. Автор поста якобы узнал об этом от продюсера ленты.

Александр Сокуров

Александр Сокуров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Александр Сокуров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Никакого решения ни о каком размещении фильма после запрета его показа мною не принималось. Поэтому, откуда эти слухи, я не знаю. Такого решения нет»,— сказал «РИА Новости» Александр Сокуров.

Он напомнил, что фильм существует в нескольких вариантах — с разными субтитрами и с озвучанием автора. «На каком основании этот человек, которого я не знаю, делает такие заявления?» — добавил режиссер.

14 октября стало известно, что Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение фильму «Сказка». В качестве обоснования ведомство сослалось на подпункт «ж» пункта 18 утвержденных правительством в 2016 году правил выдачи, но его формулировка очень туманная: «в иных определенных федеральными законами случаях». Режиссер назвал это «очередным этапом цензуры». Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Александр Шишлов попросил Минкульт разрешить показ «Сказки».

О ситуации с фильмом — в материале «Ъ» «"Сказку" схватили за "ж"».

Лаура Кеффер

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