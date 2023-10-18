Полицейский не построил банкирам «крышу»

Октябрьским районным судом Иркутска вынесен обвинительный приговор Андрею Бардаханову, занимавшему ранее должность замначальника следственного управления МВД по Бурятии. В июле 2021 года его задержали в одной из гостиниц Иркутска при попытке получения взятки в размере 15 млн руб. По версии следствия, полицейский за вознаграждение обещал прекратить уголовное преследование высокопоставленного представителя Байкалбанка. Примечательно, что руководство этой финансовой организации ранее было осуждено за преднамеренное банкротство банка, хищение денежных средств и золота у клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель начальника следственного управления МВД по Республике Бурятии полковник Андрей Бардаханов

Бывший заместитель начальника следственного управления МВД по Республике Бурятии полковник Андрей Бардаханов



Октябрьский районный суд Иркутска 18 октября вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего Андрея Бардаханова, являвшегося ранее заместителем начальника следственного управления МВД по Бурятии. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере).

Как сообщает региональная прокуратура, суд приговорил подсудимого к девяти годам шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 30 млн руб.

Кроме того, по решению суда осужденный лишен специального звания «полковник полиции», а также права занимать определенные должности на семь лет.

Решение суда Андрей Бардаханов «выслушал спокойно и равнодушно, своей вины он не признал», отмечает источник «Ъ», знакомый с подробностями процесса. В региональном управлении СКР «Ъ» также сообщили, что экс-полицейский с самого начала расследования отказался от какого-либо сотрудничества. «Не стал давать показания, отказался от дачи образцов для сравнительного исследования голоса»,— добавляют в ведомстве. Приговор Октябрьского районного суда не вступил в законную силу. Ссылаясь на это, трое адвокатов Андрея Бардаханова отказались от комментариев.

«Суд установил, что в июле 2021 года подсудимый, находясь в Иркутске, пытался получить через посредника взятку в размере 15 млн руб. Деньги передавались за совершение незаконных действий по службе, связанных с прекращением уголовного преследования в отношении одного из граждан. Данное дело находилось в производстве сотрудников МВД Бурятии, подконтрольных подсудимому»,— уточняют в пресс-службе СКР по Иркутской области.

Передача взятки проходила под контролем сотрудников ФСБ России, а деньги были муляжами.

«В деле фигурировали двое посредников, договаривавшихся о взятке и передававших ее. Один — друг детства Бардаханова, второй — профессиональный адвокат. Деньги предназначались для прекращения уголовного преследования банкира Виталия Авдеева»,— рассказывает источник «Ъ», знакомый с делом. В правоохранительных органах отказываются сообщить, в какой момент «процесс некой договоренности пошел не так, как было задумано изначально» и перешел под контроль силовых структур. Не сообщается также, какое именно уголовное дело в отношении банкира находилось в производстве подчиненных Андрея Бардаханова.

Виталий Авдеев, экс-председатель правления Байкалбанка (проработал на этом посту около трех недель, лицензия банка была отозвана в августе 2016 года) в поле зрения надзорных органов и правоохранительных структур находится с 2017 года, когда в отношении него и еще четырех фигурантов было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

В июне 2019 года Железнодорожный райсуд Улан-Удэ приговорил бывших руководителей Байкалбанка, в числе которых экс-председатель правления банка Виталий Авдеев, к лишению свободы на сроки от четырех с половиной до семи лет. Они признаны виновными в покушении на хищение имущества банка почти на 900 млн руб., из которых удалось похитить около 150 млн руб. в виде денежных средств банка и золота.

Приговор был оставлен без изменений после рассмотрения жалоб в Верховном суде Бурятии в октябре 2019 года и в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции в Кемерово в марте 2020 года.

Предшественник Виталия Авдеева на посту председателя правления банка Вадим Егоров в 2020 году предстал в качестве обвиняемого в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по заявлению бывшего первого вице-премьера правительства Бурятии и депутата Народного Хурала Владимира Гейдебрехта. По утверждению пострадавшего, в 2015 году с его обезличенного металлического счета в Байкалбанке было похищено свыше 93 кг золота стоимостью более 238 млн руб. Однако суд не смог найти доказательств вины Вадима Егорова и оправдал его.

Позднее Верховный суд Бурятии отменил оправдательный приговор. Новым решением Железнодорожного районного суда Вадим Егоров в 2021 году был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Влад Никифоров, Иркутск