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Коммерсантъ FM
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Яндекс представил нейросеть YandexART

«Яндекс» представил нейросеть Yandex AI Rendering Technology (YandexART), создающую изображения и анимацию по текстовым запросам пользователей. Она формирует картинки и видео методом каскадной диффузии: сначала генерирует изображения и кадры в соответствии с запросом, а после поэтапно увеличивает их разрешение, добавляя детали.

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Сравнение YandexART с предыдущей моделью

Сравнение YandexART с предыдущей моделью

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

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Сравнение YandexART с предыдущей моделью

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

В «Яндексе» заверили, что, по сравнению с предыдущим поколением диффузионной модели, YandexART создает более реалистичную и детализированную графику. По итогам внутренней оценки результаты новой нейросети оказались лучше в 60% случаев, говорится в пресс-релизе компании (есть у «Ъ»).

Для улучшения качества работы нейросети размер обучающего набора данных увеличили в 1,5 раза, до 330 млн картинок с текстовым описанием. Изображения, используемые для обучения YandexART, отбирают с помощью трех режимов фильтрации. Утверждается, что новый алгоритм распознавания текстов помогает ей лучше понимать пожелания пользователей.

Помимо этого, нейросеть «качественнее прорабатывает особенности лиц, глаз и рук, что позволяет ей делать фотореалистичные портреты», добавили в «Яндексе». Для улучшения качества генерации используют «дообучение с подкреплением»: специалисты отсматривают созданные с помощью YandexART изображения того или иного предмета и выбирают удачные и неудачные. Благодаря этому нейросеть лучше понимает, как правильнее изображать животных, персонажей, объекты, явления и т.д.

В сентябре «Яндекс» начал тестировать новый способ составления «быстрых ответов», позволяющих получать информацию из сети без перехода на сайт,— с помощью YandexGPT. В компании уверяют, что «находятся в контакте с издателями контента» и продолжают ссылаться на первоисточники. Но эксперты заявили о рисках для сайтов, информацию которых использует YandexGPT.

Подробности — в материале «Ъ» «YandexGPT перескажет всё».

Лаура Кеффер

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