Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 11 км

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11 км над уровнем моря, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. По его данным, происходит пароксизмальное извержение вулкана.

«Пепловое облако поднялось до 10–11 км н.у.м., пепловое облако размером 36х36 км перемещается на северо-северо-восток от вулкана»,— говорится в сообщении института в Telegram.

Пароксизмальное извержение — внезапное сильное извержение вулкана, который до этого долгое время пребывал в спокойном состоянии. Является самой бурной и напряженной стадией извержения, в результате которой вскрывается вся полость его кратера.

Как сообщила пресс-служба управления МЧС по Камчатскому краю, на пути распространения пепла находятся поселки Ключи и Козыревск, а также село Майское Усть-Камчатского района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла.

Вулкан Безымянный находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Высота вулкана — 2882 м над уровнем моря. Его активность резко возросла 16 октября. Ожидается, что в ближайшие три дня выбросы пепла будут продолжаться.

Лаура Кеффер