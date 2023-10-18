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Коммерсантъ FM
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Высокие технологии низко упали

Рост котировок акций IT-компаний оказался стремительным и кратким

Акции софтверных компаний оказались аутсайдерами торгов Московской биржи, потеряв в цене за день 5–6%. По мнению экспертов, в основном инвесторов беспокоят планируемые или возможные новые выпуски акции эмитентов. Но основное влияние на динамику российского рынка оказывают растущие акции экспортеров и Сбербанка. Даже с учетом ожидаемого ужесточения политики ЦБ, в целом участники рынка позитивно оценивают его ближайшие перспективы, ожидая роста индекса Московской биржи к концу года до 3300–3400 пунктов.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На третий день после успешного IPO компании «Астра» софтверные компании оказались аутсайдерами фондового рынка. В ходе основной торговой сессии на Московской бирже 17 октября котировки акций компаний «Астра», «Группа "Позитив"», «Софтлайн» буквально рухнули на 5–6%.

Распродажа была массовой, в результате объем торгов акциями «Группы "Позитив"» превысил 10,3 млрд руб. (третье место). Объем торгов акциями «Астры» достиг 3,17 млрд руб., что соизмеримо с объемом проведенного IPO. Удержали позиции ценные бумаги Yandex, которые подешевели лишь на 0,2%. Вместе с тем большинство ликвидных ценных бумаг, среди которых акции Сбербанка, ЛУКОЙЛа, «Ростелекома», выросли в цене на 0,4–3%. В результате индекс Московской биржи вырос на 0,4%, до отметки в 3247,15 пункта.

Движение котировок высокотехнологичных компаний определялось разными факторами. Так, падение «Астры» участники рынка связывают с резким ростом в последние два дня (см. “Ъ” от 17 октября). За это время ее бумаги подорожали почти на 70%. Как отмечает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских, «Группа "Позитив"» анонсировала дополнительное размещение 25% акций для мотивации сотрудников, что разочаровало инвесторов, чья доля будет размыта в случае утверждения такой программы. За два дня акции компании потеряли в цене уже почти 9%.

Как отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев, в отношении «Астры» и «Софтлайна» инвесторов также могут беспокоить возможные допэмиссии. К тому же эти компании хотя и производят софт, но имеют свои особенности. В частности, «Астра» в основном ориентирована на разработку инфраструктурного ПО, а «Позитив» — на ПО в сфере кибербезопасности. При этом у Yandex основной бизнес — это поисковик и реклама, указывает господин Болотских.

В отличие от США, в России акции высокотехнологичных эмитентов никогда не были драйвером фондового рынка, подчеркивает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. Существенное влияние на российском рынке акций всегда имели бумаги экспортеров и Сбербанка, отмечает он.

Для фондового рынка сейчас главным риском является риск раскручивания инфляции, указывают профучастники. Если инфляция продолжит рост, Банк России будет вынужден и дальше повышать ключевую ставку и удерживать ее на высоком уровне еще дольше, чем планировалось, считает господин Болотских. Сейчас ключевая ставка находится на уровне 13%. Доходности по коротким ОФЗ уже выше 12,5% годовых, что «снижает привлекательность дивидендных историй», отмечает эксперт.

Тем не менее участники рынка в целом позитивно оценивают ситуацию. Индекс Московской биржи в ближайшие дни может обновить максимум за год, считает господин Аутлев. К концу года он может достичь 3300–3400 пунктов, добавляет господин Бархота. Сценарий, отмечает он, выглядит реалистичным при удержании ключевой ставки не выше 15% и достижении валютного курса не ниже 90 руб./$.

Ксения Куликова

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