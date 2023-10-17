«Не хотят россияне в учителя идти»

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает бывшим осужденным работать учителями. Документ касается в том числе и тех, кто отбывал наказание по тяжким статьям. Однако такое право дадут лишь тем, кто в течение как минимум 10 лет после освобождения не нарушал закон и занимался общественной деятельностью. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не уверен, что подобная норма окажется эффективной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Народные избранники — представители «Единой России» Петр Толстой, Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк и Валентина Пивненко — разработали и внесли в Государственную думу законопроект, который, судя по всему, призван решить проблему дефицита кадров среди педагогического состава российских школ.

Речь идет о том, чтобы разрешить работать учителями отсидевшим за особо тяжкие преступления. К таковым, в частности, относятся склонение к суициду, разбой, сбыт наркотиков и иные деяния. Естественно, там предусмотрены ограничения, это не так, что освободился — и сразу в класс к детям. Нет, 10 лет должно пройти.

Это не касается людей, которые были осуждены за убийства, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних. Нужно хорошо себя вести и затем подать заявку в комиссию по делам несовершеннолетних. И только при положительном вердикте можно выходить на работу.

Да, правду ведь говорят, что тюрьма — лучший университет или энциклопедия жизни, как кому нравится. В СССР было много анекдотов на эту тему. Но мы не будем предаваться воспоминаниям. В первую очередь по этическим соображениям.

Впрочем, при таком количестве бюрократии есть большие сомнения, что закон этот эффективно заработает.

К тому же человек — существо сложное, внешне вроде осознал и перековался, а на деле нередко происходит обратное. Поди его распознай. Кроме того, судя по тому, что авторы документа — в основном спортсмены, бывшие заключенные, наверное, будут преподавать все-таки не литературу, историю или нормы словесности, а, скажем, физкультуру, трудовое обучение или схожие предметы.

В целом сейчас, конечно, не время чему-либо удивляться, но неужели дефицит кадров достиг такого критического уровня, что приходится обращаться за помощью к отсидевшим согражданам? Похоже, именно так дело и обстоит. Есть организация под названием «Народный Фронт. Аналитика». Согласно ее расчетам, с нехваткой учителей столкнулись 40% российских школ России. Самые проблемные позиции — математика и физика.

Это неудивительно — формулы, уравнения, квадратные корни. Здесь мало быть политически подкованным — надо еще и разбираться, что не каждому дано. Непросто это. А может быть, и того хуже — престиж профессии утерян. Не хотят дорогие россияне в учителя идти. Действительно, нагрузки возрастают, более того, одно неосторожное слово — и даже посадить могут. Зарплаты, конечно, растут, но нервные клетки, как известно, не восстанавливаются.

И вот еще о чем хочется сказать: уголовная тема все больше и больше входит в нашу жизнь. Она буквально преобладает уже в российском обществе, медиа и информационном пространстве. Такое впечатление, что действующие или бывшие заключенные — чуть ли не основной кадровый и даже военный резерв. И на стройки их зовут, и в армию, и вот в учителя. Страшно подумать, что будет дальше.

А между тем пока суд да дело, Петр Толстой попросил отозвать свою подпись с законопроекта. Не захотел вице-спикер быть его соавтором.

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