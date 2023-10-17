Прокуратура потребовала убрать ресторан «Серебряный кит» до начала ноября

В Санкт-Петербурге под надзором Северо-Западной транспортной прокуратуры продолжаются работы по подъему из акватории Невы плавучего ресторана «Серебряный кит». Накануне, 16 октября, ход работ по подъему дебаркадера проинспектировал и.о. северо-западного транспортного прокурора Роман Доценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, на сегодняшний день ООО «Балтспецфлот» с использованием плавкрана завершило разбор четвертой палубы и частично третьей. Для дальнейшего подъема и перегона плавучего объекта продолжаются мероприятия по откачке воды и герметизации затопленных отсеков. Все работы прокуратура потребовала окончательно завершить не позднее 30 октября 2023 года.

Напомним, что демонтаж бывшего плавучего ресторана «Серебряный кит» на причале у парка имени Бабушкина в Невском районе Петербурга начался в конце сентября.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», в конце августа региональное управление Росприроднадзора направило собственнику ресторана претензионное письмо о возмещении вреда, причиненного акватории Невы, на сумму свыше 350 млн рублей.

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