В Петербурге начался демонтаж плавучего ресторана «Серебряный кит»

В Петербурге рабочие приступили к разбору плавучего ресторана «Серебряный кит», затонувшего в Неве напротив парка имени Бабушкина, сообщил корреспондент «Фонтанки».

В пресс-службе администрации Невского района журналистам подтвердили начало работ. Там рассказали, что рабочие разберут верхние палубы дебаркадера, чтобы снизить нагрузку на основание ресторана. После этого конструкции вывезут, а из части ресторана, оставшейся неразобранной, откачают воду, и затем ее тоже вывезут.

Неработающий ресторан «Серебряный кит», который стоит на причале у парка имени Бабушкина в Невском районе, затонул 27 марта 2023 года. После этого Северо-Западная транспортная прокуратура направила в суд иск к собственнику ресторана, ООО «Фарсэй», с требованием убрать его из акватории Невы. В конце июля Василеостровский районный суд поддержал иск прокуратуры и обязал

«Фарсэй» убрать плавучий ресторан из реки. Стоимость демонтажных работ оценили в 38,2 млн руб.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», в конце августа региональное управление Росприроднадзора направило собственнику ресторана претензионное письмо о возмещении вреда, причиненного Неве, на сумму свыше 350 млн руб.

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