Росприроднадзор требует от владельца ресторана «Серебряный кит» свыше 350 млн рублей

Росприроднадзор по Северо-западу направил компании «Фарсэй», являющейся собственником плавучего ресторана-дебаркадера «Серебряный кит», претензионное письмо о возмещении вреда, причиненного реке Неве на сумму свыше 350 млн рублей. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что ресторан-дебаркадер не является естественным компонентом акватории Невы, в связи с чем нахождение судна в реке приводит к её засорению.

В августе арбитражный апелляционный суд Петербурга вынес решение о расторжении договора водопользования на дебаркадер, на котором расположен ресторан «Серебряный кит». Иск был подан комитетом по природопользованию и рассматривался повторно. В судебном процессе Северо-Западная транспортная прокуратура поддержала иск комитета, мотивировав свое решение необходимостью обеспечения безопасности судоходства и устранения нарушений правил охраны окружающей среды.

Неработающий ресторан «Серебряный кит», который стоит на причале у парка имени Бабушкина, начал тонуть утром 27 марта 2023 года. После этого СЗТП направила в суд иск к собственнику «Серебряного Кита» — ООО «Фарсэй» — с требованием убрать его из акватории Невы. Ведомство установило, что из-за бездействия владельца возникла угроза безопасности судоходства на реке.

В конце июля Василеостровский районный суд обязал «ООО «Фарсэй» освободить акваторию Невы от плавучего объекта. Стоимость подъема ресторана оценили в 38,2 млн рублей.

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