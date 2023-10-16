Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рыбаков предложил выдвинуть Явлинского кандидатом на выборах президента

Глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков предложил выдвинуть председателя партийного федерального политического комитета Григория Явлинского в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году.

Григорий Явлинский в 2021 году

Григорий Явлинский в 2021 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Григорий Явлинский в 2021 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В партии есть мнения за участие и против. Аргументы у всех очень серьезные. Моя точка зрения — что нужно участвовать, что кандидатом от партии должен быть Григорий Явлинский»,— сказал Николай Рыбаков «РИА Новости».

Сам господин Явлинский о выдвижении своей кандидатуры заявлений не делал. В 2019 году в интервью радиостанции «Эхо Москвы» он говорил, что не планирует больше участвовать в президентских выборах. Тогда он сказал, что «настало время дать дорогу молодым».

Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года.

Подробнее о предвыборной подготовке парламентских партий — в материале «К выдвижению обязывают».

Александра Горошилова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...