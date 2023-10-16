Рыбаков предложил выдвинуть Явлинского кандидатом на выборах президента

Глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков предложил выдвинуть председателя партийного федерального политического комитета Григория Явлинского в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Явлинский в 2021 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Григорий Явлинский в 2021 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В партии есть мнения за участие и против. Аргументы у всех очень серьезные. Моя точка зрения — что нужно участвовать, что кандидатом от партии должен быть Григорий Явлинский»,— сказал Николай Рыбаков «РИА Новости».

Сам господин Явлинский о выдвижении своей кандидатуры заявлений не делал. В 2019 году в интервью радиостанции «Эхо Москвы» он говорил, что не планирует больше участвовать в президентских выборах. Тогда он сказал, что «настало время дать дорогу молодым».

Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года.

Подробнее о предвыборной подготовке парламентских партий — в материале «К выдвижению обязывают».

Александра Горошилова