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Коммерсантъ FM
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Алексей Хотин посовещался на арест

Экс-владельцу банка «Югра» вменили в вину нарушение меры пресечения в январе 2022 года

“Ъ” стали известны подробности ареста экс-владельца банка «Югра» и группы компаний «Русь-Ойл» Алексея Хотина, обвиняемого в особо крупной растрате. Во время процесса гособвинение представило данные о том, что бизнесмен еще почти два года назад, нарушая избранный для него запрет определенных действий, вместо нахождения на обследовании в больнице перемещался по столице и даже поучаствовал в совещании в Россельхозбанке. Сейчас бывший олигарх находится на карантине в СИЗО «Печатники», откуда его затем отправят в другой изолятор.

Алексея Хотина арестовали за то, что, находясь под запретом определенных действий, он нарушил наложенные на него ограничения

Алексея Хотина арестовали за то, что, находясь под запретом определенных действий, он нарушил наложенные на него ограничения

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Алексея Хотина арестовали за то, что, находясь под запретом определенных действий, он нарушил наложенные на него ограничения

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

11 октября в Замоскворецкий райсуд, с марта 2021 года слушающий уголовное дело в отношении бывших президента «Югры» Алексея Нефедова, председателя правления банка Дмитрия Шиляева, директора столичного филиала кредитной организации Нины Черновой и бенефициара Алексея Хотина, поступило ходатайство об изменении меры пресечения последнему. Гособвинитель из Генпрокуратуры, которого поддержал представитель потерпевших, потребовал отправить господина Хотина, находившегося, как и другие подсудимые, на свободе под запретом определенных действий, на три месяца в СИЗО, поскольку экс-бенефициар «Югры» (лицензия отозвана в 2017 году) нарушал наложенные на него тем же судом запреты.

Напомним, что изначально господин Хотин был помещен под домашний арест в свою квартиру на Малой Полянке, однако в июне 2021 года Мосгорсуд избрал в отношении него более мягкую меру пресечения, обязав фигуранта «своевременно» являться на слушания по его уголовному делу, запретил ему в остальное время покидать дом, за исключением времени с 12 до 14 часов, пользоваться интернетом и контактировать с другими фигурантами расследования и их представителями.

Чем известен Алексей Хотин

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В декабре 2021 года господин Хотин обратился в суд с ходатайством, в соответствии с которым ему разрешили с 10 по 15 января 2022 года находиться на обследовании в медико-диагностическом центре «Олимп», что на улице Удальцова. Однако, было отмечено на заседании Замоскворецкого райсуда, биллинг мобильного устройства с сим-картой, находившегося с господином Хотиным, показал, что утром 11 и 12 января он перемещался по центру и западу Москвы, побывав в том числе на Новом Арбате, Кутузовском проспекте, Большой Якиманке и проч. Более того, из Россельхозбанка в ответ на запрос гособвинителя сообщили, что 12 января он посещал его офис в «Москва-Сити» и даже участвовал в совещании с руководством.

Причем базовые станции зафиксировали его нахождение просто на Пресненской набережной, а не в доме 10, стр. 2, где располагается сам банк. Кроме того, подсудимый нарушил запрет 18 января, говорилось в ходатайстве, отправившись из своего дома в район Бродникова переулка.

Защита и сам господин Хотин, возражавшие против изменения меры пресечения, указали, что подобное ходатайство должно исходить не от обвинения, а органов ФСИН, контролирующих исполнение обвиняемым наложенных на него запретов. По их версии, не установлено, что телефон или иное мобильное устройство, позволившее якобы отследить незаконные перемещения экс-владельца «Югры», принадлежат именно ему.

Устройство, позволяющее следить за перемещениями господина Хотина, установлено ФСИН у него дома, однако оно не зафиксировало нарушения со стороны банкира.

Более того, по данным ФСИН, это устройство неоднократно срабатывало самопроизвольно из-за неисправностей. К кому именно якобы ездил господин Хотин, установлено так и не было, а Россельхозбанк, сообщивший о визите господина Хотина, его защита на заседании суда назвала заинтересованной стороной. Россельхозбанк, в свое время кредитовавший бизнесмена, как сообщал “Ъ”, пытается добиться банкротства его структур, на балансе которых находятся торговый комплекс «Горбушкин двор» и бизнес-центр Orlikov Plaza.

По версии защиты, прозвучавшей на заседании суда, проходившем в открытом режиме, даже если какие-то нарушения и были зафиксированы, то произошло это около двух лет назад, а с тех пор никаких претензий к господину Хотину надзорными и контролирующими органами не предъявлялось.

К тому же, отмечали адвокаты, ему инкриминируется совершение преступления в экономической сфере, за которое по закону нельзя отправлять в СИЗО.

Однако судья, рассматривавшая дело бизнесмена по существу, распорядилась взять его под стражу в зале заседания, а потом препроводить в изолятор. Сейчас, по некоторым данным, бизнесмен, еще недавно входивший в список Forbes богатейших людей России, находится на карантине в СИЗО «Печатники», откуда его могут отправить в «Лефортово» или спецблок «Матросской Тишины». При этом даже после своего задержания он провел лишь день под стражей. Теперь экс-банкир будет находиться в тюрьме три месяца — до 11 января 2024 года.

Защита, правда, собирается обжаловать эту меру пресечения.

Но может получиться и так, что к моменту рассмотрения апелляции на арест по этому делу уже будет вынесен приговор, так как слушания в Замоскворецком райсуде уже находятся в завершающей стадии.

Следует отметить, что в рамках рассматриваемого уголовного дела Алексею Хотину и топ-менеджерам «Югры» инкриминируется растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более 23 млрд руб. Еще одно уголовное дело — о растрате почти 200 млрд — продолжает расследоваться ГСУ СКР.

Нефтяные активы Алексея Хотина хотят передать в собственность России

Уже во время судебного следствия по иску Генпрокуратуры с господина Хотина было взыскано более 190 млрд руб., недоплаченных в качестве налогов его компанией «Русь-Ойл», а также акции входящих в нее предприятий, в том числе вокруг НК «Дулисьма», работающей на Дулисьминском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области. В настоящее время в отношении НК введена процедура наблюдения. При этом предприятие продолжает добывать нефть, вокруг которой происходят столкновения группы лиц, предположительно приближенных к экс-собственникам НК, и команды временного управляющего Александра Золотухина.

Федор Рощин; Влад Никифоров, Иркутск

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