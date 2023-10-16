Алексей Хотин посовещался на арест

“Ъ” стали известны подробности ареста экс-владельца банка «Югра» и группы компаний «Русь-Ойл» Алексея Хотина, обвиняемого в особо крупной растрате. Во время процесса гособвинение представило данные о том, что бизнесмен еще почти два года назад, нарушая избранный для него запрет определенных действий, вместо нахождения на обследовании в больнице перемещался по столице и даже поучаствовал в совещании в Россельхозбанке. Сейчас бывший олигарх находится на карантине в СИЗО «Печатники», откуда его затем отправят в другой изолятор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексея Хотина арестовали за то, что, находясь под запретом определенных действий, он нарушил наложенные на него ограничения

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алексея Хотина арестовали за то, что, находясь под запретом определенных действий, он нарушил наложенные на него ограничения

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

11 октября в Замоскворецкий райсуд, с марта 2021 года слушающий уголовное дело в отношении бывших президента «Югры» Алексея Нефедова, председателя правления банка Дмитрия Шиляева, директора столичного филиала кредитной организации Нины Черновой и бенефициара Алексея Хотина, поступило ходатайство об изменении меры пресечения последнему. Гособвинитель из Генпрокуратуры, которого поддержал представитель потерпевших, потребовал отправить господина Хотина, находившегося, как и другие подсудимые, на свободе под запретом определенных действий, на три месяца в СИЗО, поскольку экс-бенефициар «Югры» (лицензия отозвана в 2017 году) нарушал наложенные на него тем же судом запреты.

Напомним, что изначально господин Хотин был помещен под домашний арест в свою квартиру на Малой Полянке, однако в июне 2021 года Мосгорсуд избрал в отношении него более мягкую меру пресечения, обязав фигуранта «своевременно» являться на слушания по его уголовному делу, запретил ему в остальное время покидать дом, за исключением времени с 12 до 14 часов, пользоваться интернетом и контактировать с другими фигурантами расследования и их представителями.

В декабре 2021 года господин Хотин обратился в суд с ходатайством, в соответствии с которым ему разрешили с 10 по 15 января 2022 года находиться на обследовании в медико-диагностическом центре «Олимп», что на улице Удальцова. Однако, было отмечено на заседании Замоскворецкого райсуда, биллинг мобильного устройства с сим-картой, находившегося с господином Хотиным, показал, что утром 11 и 12 января он перемещался по центру и западу Москвы, побывав в том числе на Новом Арбате, Кутузовском проспекте, Большой Якиманке и проч. Более того, из Россельхозбанка в ответ на запрос гособвинителя сообщили, что 12 января он посещал его офис в «Москва-Сити» и даже участвовал в совещании с руководством.

Причем базовые станции зафиксировали его нахождение просто на Пресненской набережной, а не в доме 10, стр. 2, где располагается сам банк. Кроме того, подсудимый нарушил запрет 18 января, говорилось в ходатайстве, отправившись из своего дома в район Бродникова переулка.

Защита и сам господин Хотин, возражавшие против изменения меры пресечения, указали, что подобное ходатайство должно исходить не от обвинения, а органов ФСИН, контролирующих исполнение обвиняемым наложенных на него запретов. По их версии, не установлено, что телефон или иное мобильное устройство, позволившее якобы отследить незаконные перемещения экс-владельца «Югры», принадлежат именно ему.

Устройство, позволяющее следить за перемещениями господина Хотина, установлено ФСИН у него дома, однако оно не зафиксировало нарушения со стороны банкира.

Более того, по данным ФСИН, это устройство неоднократно срабатывало самопроизвольно из-за неисправностей. К кому именно якобы ездил господин Хотин, установлено так и не было, а Россельхозбанк, сообщивший о визите господина Хотина, его защита на заседании суда назвала заинтересованной стороной. Россельхозбанк, в свое время кредитовавший бизнесмена, как сообщал “Ъ”, пытается добиться банкротства его структур, на балансе которых находятся торговый комплекс «Горбушкин двор» и бизнес-центр Orlikov Plaza.

По версии защиты, прозвучавшей на заседании суда, проходившем в открытом режиме, даже если какие-то нарушения и были зафиксированы, то произошло это около двух лет назад, а с тех пор никаких претензий к господину Хотину надзорными и контролирующими органами не предъявлялось.

К тому же, отмечали адвокаты, ему инкриминируется совершение преступления в экономической сфере, за которое по закону нельзя отправлять в СИЗО.

Однако судья, рассматривавшая дело бизнесмена по существу, распорядилась взять его под стражу в зале заседания, а потом препроводить в изолятор. Сейчас, по некоторым данным, бизнесмен, еще недавно входивший в список Forbes богатейших людей России, находится на карантине в СИЗО «Печатники», откуда его могут отправить в «Лефортово» или спецблок «Матросской Тишины». При этом даже после своего задержания он провел лишь день под стражей. Теперь экс-банкир будет находиться в тюрьме три месяца — до 11 января 2024 года.

Защита, правда, собирается обжаловать эту меру пресечения.

Но может получиться и так, что к моменту рассмотрения апелляции на арест по этому делу уже будет вынесен приговор, так как слушания в Замоскворецком райсуде уже находятся в завершающей стадии.

Следует отметить, что в рамках рассматриваемого уголовного дела Алексею Хотину и топ-менеджерам «Югры» инкриминируется растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более 23 млрд руб. Еще одно уголовное дело — о растрате почти 200 млрд — продолжает расследоваться ГСУ СКР.

Уже во время судебного следствия по иску Генпрокуратуры с господина Хотина было взыскано более 190 млрд руб., недоплаченных в качестве налогов его компанией «Русь-Ойл», а также акции входящих в нее предприятий, в том числе вокруг НК «Дулисьма», работающей на Дулисьминском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области. В настоящее время в отношении НК введена процедура наблюдения. При этом предприятие продолжает добывать нефть, вокруг которой происходят столкновения группы лиц, предположительно приближенных к экс-собственникам НК, и команды временного управляющего Александра Золотухина.

Федор Рощин; Влад Никифоров, Иркутск