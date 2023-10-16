В Юнтолово за 70 млн рублей построят спорткомплекс для занятий танцами на колясках

Власти Санкт-Петербурга определили подрядчика для выполнения работ по проектированию строительства спортивного комплекса для занятий танцами на колясках. Новый социальный объект должен появиться по адресу: Приморский район, муниципальный округ Юнтолово, Камышовая улица, участок 59.

Как сообщается на сайте госзакупок, эти работы выполнит ООО «ИЦ "Стройэксперт"», с которым подпишут контракт на сумму 70 млн рублей. Начальная (максимальная) цена по конкурсу составляла 76 млн рублей.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет спроектировать несколько тренировочных залов, методический кабинет для семинаров и конференций, кафе, выставочный зал, зону пресс-центра, а также подземный паркинг. Работы необходимо завершить до 10 декабря 2024 года.

ООО «ИЦ "Стройэксперт"» зарегистрировано в Петербурге в 2005 году. За 2022 год, по данным системы СПАРК, компания отчиталась о выручке в размере 1,2 млрд рублей при чистой прибыли более 96 млн руб. В портфеле госзаказа значатся 52 выигранных контракта на общую сумму 2,5 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Петровском острове в Петербурге за 1 млрд рублей построят общежитие для спортсменов Центра художественной гимнастики «Жемчужина». А на Крестовском острове за 2,7 млрд рублей реконструируют гребную базу «Знамя» на Вязовой улице.

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