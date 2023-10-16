Главные новости к утру 16 октября
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль пропустить гуманитарную помощь в сектор Газа, а «Хамас» — освободить заложников. По его мнению, Ближний Восток находится «на грани пропасти». В больницах сектора Газа, как ожидают в ООН, к концу 16 октября не останется топлива.
Президент США Джо Байден выступил за полное уничтожение «Хамаса». Однако он против израильской оккупации сектора Газа. По мнению президента, израильская армия не нуждается в помощи американских войск. О риске расширения конфликта
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
В правительстве обдумывают возможность дополнения экспортной пошлины, привязанной к курсу рубля, предлагая учитывать в ее формуле мировые цены на облагаемые товары. Таким образом, если цены упадут ниже определенного уровня, то пошлина применяться не будет, как и при снижении курса рубля. Об идее
Российских адвокатов могут лишать статуса в случае их отъезда за границу. По данным Федеральной палаты адвокатов, правительство предложило добавить такую поправку в закон «Об адвокатуре». О предложении
И действующий премьер Польши Матеуш Моравецкий и оппозиционер Дональд Туск заявили о готовности сформировать новое правительства по итогам парламентских выборов. Правящая партия «Право и справедливость», по данным экзит-полов, лидирует, но не претендует на большинство. Три оппозиционные партии могут сформировать правительство.
«Росатом» может установить еще одну плавучую АЭС на Чукотке для покрытия растущего спроса промышленных потребителей электроэнергии, узнал «Ъ». «Росатом» уже строит четыре энергоблока для Баимского ГОКа, пятую станцию могут поставить в Певеке рядом с первой плавучей АЭС «Академик Ломоносов». Подробнее
35-летний Даниэль Нобоа избран президентом Эквадора. Во время первого тура он был аутсайдером опросов.
О предстоящих 16 октября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».