Главные анонсы 16 октября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит визит в Пекин. Запланированы переговоры с главой МИД КНР Ван И.

В Ханое пройдет второе заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Российскую делегацию возглавляет председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С 16 октября отдельные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов.

На 16 октября Россия запросила голосование по своей ближневосточной резолюции в СБ ООН.

В Москве Бабушкинский суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в хищении активов МСП-банка.

В Дудинке пройдет заседание совета директоров ПАО «Горно-металлургическая компания "Норильский никель». В повестке вопросы о внесении изменений в состав правления.

Пройдет заседание совета директоров РЖД. В повестке вопросы о реализации проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей», о корректировке финансового плана и инвестиционной программы на 2023 год и другие.

В Арбитражном суде Москвы планируется рассмотрение иска МТС-банка, требующего взыскать c бельгийского Euroclear Bank около $37,9 млн (более 3,8 млрд руб. по текущему курсу).

В Италии, Хорватии и Средиземном море НАТО начнет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.

В Лондоне высокий суд города приступит к рассмотрению иска бывшего президента США Дональда Трампа к экс-сотруднику службы внешней разведки страны МИ-6 Кристоферу Стилу, составившему на политика досье с компрометирующей информацией якобы с нарушением закона о защите персональных данных.

Госсекретарь США Энтони Блинкен вернется в Израиль для проведения дальнейших консультаций с израильскими лидерами.

В Грузии Конституционный суд огласит свое решение по иску об импичменте президенту Саломе Зурабишвили.

В Японии начнется визит специалистов МАГАТЭ для взятия проб воды и донного грунта в районе АЭС «Фукусима-1» и мониторинга ситуации.

В Москве Нагатинский суд рассмотрит дело бывшего сотрудника МВД Ивана Рыбина и Даниила Чоудхури, обвиняемых в незаконном сборе личных данных погибшей в результате теракта журналистки Дарьи Дугиной.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор бывшим менеджерам одного из подразделений «Оборонсервиса», компании «Славянка», получившим сроки от 6 до 12 лет за махинации на 700 млн руб. при исполнении контрактов с Минобороны.

В Истре (Московская область) в городском суде пройдет беседа по иску композитора Олега Влади к певице Светлане Лободе. Влади подал иск с требованием запретить Лободе исполнять его песню «К черту любовь» после того, как она заявила, что оказывает финансовую поддержку ВСУ.

В Анталье пройдет товарищеский матч сборных России и Кении по футболу.

Банк России представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 руб.

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