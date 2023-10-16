И Моравецкий, и Туск заявили о готовности сформировать польское правительство

Действующий премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что готов сформировать новое правительство. Его партия «Право и справедливость», по данным экзит-полов, лидирует на парламентских выборах, но теряет большинство. Лидер крупнейшей оппозиционной сил «Гражданская коалиция», экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что именно он будет формировать новое правительство.

Господин Моравецкий считает, что президент отдаст мандат на формирование правительства именно партии «Право и справедливость». «Если президент доверит формирование правительства кандидату от победившей партии, мы постараемся построить стабильное правительство»,— сказал премьер журналистам (цитата по Reuters).

Помощница президента Польши Малгожата Папроцкая подтвердила, что глава государства, скорее всего, предоставит возможность сформировать правительство партии, набравшей больше всего голосов. «Так это выглядит сегодня, если посмотреть на статьи конституции, если посмотреть на традиции»,— добавила она.

На этом фоне господин Туск заявил о победе оппозиции. «Я был политиком много лет. Я был спортсменом. Никогда в своей жизни я не был так счастлив, заняв второе место. Польша победила. Демократия победила. Мы отстранили их от власти»,— сказал он (цитата по Associated Press). Он пообещал создать в ближайшее время демократическое правительство.

По данным экзит-полов, правящая восемь лет «Право и справедливость» Ярослава Качиньского набирает 36,8% голосов, этого не достаточно для формирования правящего большинства. Ее потенциальный партнер «Конфедерация» получила 6,2%, что не повлияет на ситуацию. «Гражданская коалиция» набрала 31,6%, «Третий путь» — 13%, «Левые» — 8,6%. В случае объединения эти три партии смогут претендовать на право формирования правительства.

Леонид Уварчев