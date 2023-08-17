IT-бизнес представил себя в ОАЭ

Консалтинговые компании отмечают новый всплеск обращений IT-бизнеса за консультациями по открытию представительств в дружественных государствах: ОАЭ, Индии, и странах СНГ. Если в 2022 году спрос был скорее на релокацию, открытие представительств для удержания сотрудников и способы обхода санкций, сейчас он больше мотивирован поиском новых клиентов и партнеров. Причем параллельно сформировался запрос «в обратную сторону» — по легализации в РФ объектов интеллектуальной собственности, созданных в релокации, для получения государственных льгот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” в Kept (ранее KPMG), спрос российского бизнеса на услуги, связанные с открытием структур в ОАЭ, удвоился по сравнению с 2022 годом. Речь идет о консультациях по налоговым аспектам и вопросам, связанным с операционной деятельностью, а также по открытию IT-компаний для разработки программного обеспечения (ПО), маркетинга и продажи IT-услуг и продуктов, включая мобильные приложения и т. д., уточнили в Kept.

Интерес к ОАЭ объясним льготным налоговым режимом и дружественным статусом страны, возможностью получения сертификата налогового резидентства для компаний и физлиц (сотрудников и владельцев), возможностью открытия компании в короткие сроки, отмечает партнер Kept Ольга Плетнева.

По данным властей Дубая по итогам 2022 года, IT занимает 19% в общем объеме иностранных инвестиций в экономику страны, уступая только финансовому сектору — 23% (см. “Ъ” от 27 января). Однако не только IT-сектор выбирает ОАЭ для регистрации основного юрлица: акционеры одного из крупнейших российских железнодорожных операторов группы Globaltrans одобрили перерегистрацию компании с Кипра в свободную экономическую зону в ОАЭ Abu Dhabi Global Market, объявила компания 16 августа.

Другие дружественные страны тоже привлекают все больше внимания. По данным «S+Консалтинг», число компаний, желающих попасть в акселерационную программу для выхода на рынок Индии, в 2022 году увеличилось на 30% и в этом году рост продолжается «сопоставимыми темпами». Кроме того, добавляют в компании, бизнес изучает возможность открытия офисов на постсоветском пространстве, например в Узбекистане: «Это до сих пор актуально для проведения валютных операций, а ряд организаций рассматривают деление на российскую и международную части».

В целом, по данным «Яков и партнеры», по всем российским отраслям рост спроса на помощь в открытии представительств за границей в 2023 году составил 50–60% год к году. «Мы отмечаем рост как на консультации по открытию российских компаний на дружественных рынках, так и самих фактов открытия представительств»,— пояснил директор «Яков и партнеры» Олег Шендерюк. По его оценке, основной вклад обеспечивает средний и малый бизнес.

В «Технологиях доверия» (ранее PwC) уточняют, что если в 2022 году основная мотивация по открытию зарубежных представительств была в удержании стремящихся покинуть РФ специалистов, то в 2023 году она «сместилась в бизнес-плоскость»: наращивание выручки, расширение количества клиентов, поиск новых партнеров, привлечение инвестиций.

По словам члена генерального совета «Деловой России» Александра Хаминского, с марта прошлого года компаниям требовались консультации о том, какую юрисдикцию и форму инкорпорации, то есть регистрации компании с российским участием в иностранной юрисдикции, выбрать, чтобы исключить влияние санкций. Но в этом году, подчеркивает эксперт, проявилось «обратное движение»: ряду IT-компаний необходимо легализовать в России объекты интеллектуальной собственности, созданные во время «вынужденного пребывания за границей», и включить их в реестры отечественного ПО, чтобы получить льготы.

У новых рынков есть и определенные риски, предупреждает Олег Шендерюк: «В новых юрисдикциях иногда непросто открыть юрлицо, банковский счет, арендовать помещение и т. д. Но в первую очередь это конкуренция с локальными или международными игроками». Гендиректор «СерчИнформ» Сергей Ожегов отмечает, что, например, «в ОАЭ надо не продавать лицензии на IT-продукты, а оказывать сервис по кибербезопасности». На других же дружественных рынках отечественные решения востребованы как альтернатива западным, говорит он. Российские продукты могут быть лучше аналогов, добавляет Олег Шендерюк, но для продвижения «нужны время и инвестиции, которые не все могут себе позволить».

Татьяна Исакова