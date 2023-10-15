Общественник из Тюмени заявил в полицию на Наталью Комарову
На губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) Наталью Комарову общественник из Тюмени Юрий Рябцев написал заявление в полицию о дискредитации ВС России после ее ответа на вопрос об оснащении бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание 86.ru со ссылкой на слова господина Рябцева.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Накануне состоялась встреча госпожи Комаровой с жителями Нижневартовска. На вопрос жены мобилизованного о том, когда бойцов СВО будут обеспечивать снаряжением, госпожа Комарова заявила, что власти не были готовы к проведению СВО.
«В данном случае мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, какие-то нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать»,— пояснила госпожа Комарова.
Сегодня общественник из Тюмени Юрий Рябцев написал заявление в полицию на госпожу Комарову, обвиняя ее в дискредитации российской армии.
«У нас недавно было громкое событие — девочка выходила на улицу против воблы, а ее за войну оштрафовали. Почему дозволено одним, но не дозволено другим? Пусть Комарова тоже отвечает за это слово»,— рассказал в разговоре с 86.ru господин Рябцев.