Общественник из Тюмени заявил в полицию на Наталью Комарову

На губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) Наталью Комарову общественник из Тюмени Юрий Рябцев написал заявление в полицию о дискредитации ВС России после ее ответа на вопрос об оснащении бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание 86.ru со ссылкой на слова господина Рябцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Накануне состоялась встреча госпожи Комаровой с жителями Нижневартовска. На вопрос жены мобилизованного о том, когда бойцов СВО будут обеспечивать снаряжением, госпожа Комарова заявила, что власти не были готовы к проведению СВО.

«В данном случае мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, какие-то нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать»,— пояснила госпожа Комарова.

Сегодня общественник из Тюмени Юрий Рябцев написал заявление в полицию на госпожу Комарову, обвиняя ее в дискредитации российской армии.

«У нас недавно было громкое событие — девочка выходила на улицу против воблы, а ее за войну оштрафовали. Почему дозволено одним, но не дозволено другим? Пусть Комарова тоже отвечает за это слово»,— рассказал в разговоре с 86.ru господин Рябцев.

Анастасия Таначева

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