Российские рестораторы пожаловались на дефицит куриного мяса

Рестораны России столкнулись с дефицитом куриного мяса. О его нехватке сообщили «РИА Новости» в Rostic`s и KFC. Глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров подтвердил наличие проблемы. В Минсельхозе отметили, что предприятия в первую очередь удовлетворяют потребности населения, поставляя курицу в торговые сети.

«Сейчас на российском рынке все потребители куриного мяса сталкиваются со сложной ситуацией, связанной в том числе с его дефицитом, и мы не исключение»,— рассказали в пресс-службе «Юнирест» (Rostic`s и KFC).

Президент ФРиО сообщил, что дефицит связан с несколькими факторами, в том числе с нехваткой кадров на птицефабриках. «У нас проблемы с куриным мясом… На птицефабриках не хватает кадров, имеет место нарушение логистических цепочек, увеличение стоимости кормов, издержек»,— сообщил Игорь Бухаров.

По словам главы ФРиО, в основном в рестораны мясо кур поставляют российские производители. При этом он заверил, что «скоро проблема должна разрешиться». «Когда есть дефицит, он восполняется через некоторое время»,— заявил глава ФРиО.

В пресс-службе Минсельхоза сообщили ТАСС, что «потребительский рынок полностью обеспечен мясом птицы». В ведомстве рассказали что «в условиях сохраняющегося спроса» предприятия наращивают производство мяса птицы. «Вместе с тем, по данным Национального союза птицеводов, приоритетным является удовлетворение потребностей населения в социально значимой продукции, в том числе через торговые сети»,— добавили в ведомстве.

В августе российские рестораторы жаловались на рост цен на курятину и свинину. По данным экспертов, рост цен у поставщиков российских ресторанов с марта по июль составил 20–30%. После этого ФАС начала проверку обоснованности цен у трех крупнейших производителей курятины: ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье».

Анастасия Ларина