ФАС проверит обоснованность цен у трех крупных производителей куриного мяса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила крупнейшим производителям мяса курицы ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье» запросы для проведения анализа себестоимости продукции. ФАС установила, что они занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке.

«В случае злоупотребления таким положением и установления монопольно высоких цен к организациям могут быть применены меры антимонопольного реагирования, в том числе оборотные штрафы»,— говорится в сообщении службы в Telegram.

ФАС напомнила, что ПАО «Черкизово» и ГАП «Ресурс» также необходимо исполнять предписания, выданные в рамках контроля за экономической концентрацией, и направлять в антимонопольную службы обоснования повышения цен на мясо кур более чем на 5%.

В августе российские рестораторы пожаловались на значительный рост цен на курицу и свинину. По оценке омбудсмена в сфере ресторанного рынка Москвы Сергея Миронова, рост цен на курицу и свинину у поставщиков российских ресторанов с начала марта по конец июля составил 20–30%. Следом ФАС объявила о начале проверки цен трех крупнейших производителей мяса птицы. Однако тогда названия компаний не указывались.

О последствиях подорожания курятины — в материале «Ъ» «Смесь сырья с инфляцией».

Милена Костерева