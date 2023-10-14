Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение «Сказке» Сокурова

Пресс-служба Александра Сокурова сообщила, что Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение фильму режиссера «Сказка». Господин Сокуров назвал это «очередным этапом цензуры». Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Telegram постановление Минкульта. Документ за подписью главы департамента кинематографии и цифрового развития Дмитрия Давиденко датирован вчерашним днем, 13 октября.

Согласно постановлению, решение принято на основании подпункта «ж» п. 18 утвержденных правительством в 2016 году правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. В этом пункте перечислены основания для отказа в выдаче удостоверения, но конкретно в подпункте «ж» сказано: «В иных определенных федеральными законами случаях». То есть конкретная причина решения министерства неизвестна.

Накануне, 13 октября, Александр Сокуров сообщил, что Минкульт запретил показ «Сказки» на международном кинофестивале «Каро.Арт», который пройдет завтра, 15 октября. На этом фестивале можно показывать фильмы без прокатного удостоверения. Режиссер допускал, что у «Сказки» могут отобрать прокатное удостоверение, а на остальные его киноленты наложат «негласный запрет».

Сам Александр Сокуров говорил, что «Сказка» — это вымышленная и фантастическая история о Второй мировой войне, а главные герои картины —Гитлер, Сталин, Черчилль и Муссолини — встречаются в месте, похожем на чистилище или ад. Премьера «Сказки» прошла на кинофестивале в Локарно в 2022 году.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Кинофестиваль лишили "Сказки"».

Лаура Кеффер