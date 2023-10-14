Операции при аномалиях формирования пола смогут одобрять 5 организаций Минздрава

Минздрав России разработал проект постановления правительства о перечне медорганизаций, врачебные комиссии которых смогут выдавать разрешения на операции при аномалиях формирования пола у детей. Документом также утверждается порядок выдачи решений врачебных комиссий.

В перечень вошли пять организаций, подведомственных Минздраву: НМИЦ эндокринологии, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, НМИЦ здоровья детей и Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.

Врачебные комиссии этих организаций будут выдавать разрешения о «допустимости медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей». Также они будут выдавать медицинские заключения «о соответствии половых признаков признакам определенного пола».

Предлагается, чтобы постановление вступит в силу с 1 марта 2024 года. Такой срок «обусловлен необходимостью информирования медицинских организаций РФ всех форм собственности» о документе, говорится в пояснительной записке.

Президент Владимир Путин летом подписал закон о запрете смены пола в России. Проведение операции допускается только при наличии медицинских показаний. В законе также указано, что в случае смены пола одним из супругов брак будет аннулирован.

Почему Минздрав до сих пор не принял решение о переходе на новую Международную классификацию болезней — в материале «Ъ» «Российские врачи останутся в девяностых».

Леонид Уварчев