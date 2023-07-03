Мелкие инвесторы купили микрофинансы

Выход на рынок акций первой микрофинансовой компании вызвал интерес розничных инвесторов. «СмартТехГрупп», владеющей МФК «Кармани», удалось привлечь около 950 млн руб. При этом институциональные инвесторы отнеслись к редкому по нынешним временам IPO на российском рынке довольно сдержанно. Другие участники микрофинансового рынка считают, что сейчас оценка акций будет низкой, а поддерживать необходимый уровень капитала можно и без IPO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В понедельник, 3 июля, стартовали торги акциями компании «СмартТехГрупп», единственным существенным активом которой является МФК «Кармани».

Фактически это первое IPO микрофинансовой организации на российском рынке.

Акции были предложены лотами на общую сумму 600 млн руб. (10% от капитала) по цене от 2,37 руб. до 3,16 руб. В связи с высоким спросом было реализовано еще 110,7 млн акций (около 6% от капитала) по 3,16 руб.

«Размещение проходило в формате прямого листинга с элементами классического привлечения средств в капитал путем оплаты дополнительной эмиссии средствами, вырученными от продажи существующих акций на рынке. Средства будут направлены на реализацию стратегии роста и поддержание достаточности собственного капитала»,— пояснили в компании.

В общей сложности было привлечено около 950 млн руб. Согласно данным Московской биржи, объем торгов новыми акциями в первый же день превысил 3,37 млрд руб., а количество сделок превысило 107 тыс.

«СмартТехГрупп» учреждена в октябре 2022 года и является единственным собственником МФО «Кармани». Согласно отчетности по МСФО, на 31 марта 2023 года 22,88% принадлежало гендиректору компании Антону Зиновьеву, 9,24% — ООО «Меридиан», 8,72% — Сергею Ситникову, 5,9% — Станиславу Корнилову, еще 21,33% — розничным акционерам с долей менее 5%. Кроме того, 31,92% компании задепонировано в НРД. За 2022 год процентные доходы группы выросли на 1%, до 2,48 млрд руб. При этом чистая прибыль выросла в 1,6 раза, до 390 млн руб. Согласно рейтингу «Эксперт РА» за прошлый год, компания заняла 10-е место по размеру рабочего портфеля.

Как и в ходе IPO кикшеринговой компании «Вуш Холдинг» в прошлом году (см. “Ъ” 15 декабря 2022 года), а также центра репродуктивной медицины «Генетико» в апреле, основными покупателями бумаг стали розничные инвесторы.

«Сейчас они доминируют на фондовом рынке, на них приходится более 80% оборота Московской биржи, и именно они выступили покупателями бумаг,— отмечает управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.— Здесь присутствует и спекулятивная составляющая: при небольшом объеме free-float спрос будет превышать предложение, а значит, можно рассчитывать на рост цены, что, в свою очередь, и приводит к дополнительному спросу».

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 21 июня: «Мы готовим вместе с правительством меры, которые помогут компаниям выходить (на рынок капитала.— “Ъ”), это в том числе участие в расходах на выход на биржу».

Опрошенные институциональные инвесторы сдержанно отнеслись к размещению. «Это слишком маленькое IPO, чтобы мы смогли в нем участвовать как институциональный инвестор. Мы получаем комиссионный доход от активов клиентов и с учетом стоимости ресурсов на оценку такой компании, нам просто неэффективно инвестировать в компании подобного рода»,— заявил директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.

Опыт «Кармани» может стимулировать другие компании отрасли рассмотреть такой вариант привлечения капитала.

«Успешному и перспективному финтеху нужны средства в капитал для дальнейшего роста и развития»,— отмечает глава совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

Однако у участников микрофинансового рынка есть опасения относительно справедливой оценки. «В условиях нестабильной макроэкономической ситуации, волатильности рынка и финализации регуляторных требований в отрасли в оценке компаний может присутствовать значительный дисконт»,— указывает собеседник “Ъ” в крупной МФК.

В частности, Moneyman рассматривает выход на рынок акций в составе всего финтех-холдинга — в составе АО «Свой банк» (быв. Газнефтьбанк), коллекторского бюро ID Collect и IT-компании IDF Lab, заявил директор по инвестициям IDF Eurasia Антон Храпыкин. «IPO увеличивает мультипликатор для возможности привлечения большего долгового финансирования. Наличие торгуемых акций становится сильным инструментом для мотивации команды через опционные программы»,— считает господин Храпыкин. Однако, уточняет он, классический игрок на рынке МФО за счет быстрой оборачиваемости средств и высокой маржинальности может поддерживать уровень капитала на высоком уровне, не прибегая к размещению публичных акций.

Полина Трифонова