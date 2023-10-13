ФНС потребовала банкротства топливозаправщика в аэропорту Воронежа

Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской области (УФНС) направило в арбитражный суд региона иск о банкротстве АО «ТЗК "Интерджет-Воронеж"», которое ранее занималось заправкой авиационным топливом самолетов, выполнявших рейсы из закрытого с 24 февраля 2022 года аэропорта. Об этом сообщается в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск против «Интерджета» арбитраж оставил без движения до 22 ноября из-за недостатка доказательств. Убыток компании в 2022-м составил 34,3 млн руб. Ее основным активом считается нефтебаза на выезде из Воронежа в сторону Москвы. Летом база была выставлена на продажу за 200 млн руб.

С аналогичным банкротным иском к «Интерджету» в 2022 году уже обращались Эксперт-банк и другой авиатопливный оператор в аэропорту Воронежа ООО «ТЗК "Планета"» (также работал в аэропорту Белгорода). Однако арбитражный суд в феврале 2023 года отказался удовлетворять иск и прекратил производство по делу.

По данным Kartoteka.ru, АО «ТЗК "Интерджет-Воронеж"» зарегистрировано на территории аэропорта в 2000 году. Основной вид деятельности — «вспомогательная, связанная с воздушным транспортом». Гендиректор — Виктор Васильев. Размер уставного капитала и данные об акционерах компания не раскрывает. Выручка предприятия в 2022 году составила 277 тыс. руб., убыток — 34,3 млн руб.

Из-за чего топливозаправщики в аэропорту Воронежа спорили с ФАС — в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте