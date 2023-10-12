Профсоюзы остановили работу на крупнейшем в мире заводе Ford Motor

Профсоюз United Auto Workers (UAW) объявил о начале забастовки на крупнейшем в мире заводе Ford Motor, который находится в Луисвилле (штат Кентукки). В забастовке принимают участие 8700 членов профсоюза, работающих на этом заводе. Завод в Луисвилле начал работать в 1969 году. Общая длина его конвейеров достигает почти 50 км. Завод выпускает грузовые и полноразмерные пикапы, включая Ford Super Duty, Ford Expedition и Lincoln Navigator. Годовая выручка завода составляет $25 млрд, это шестая часть глобальной выручки Ford Motor. Остановка завода может быстро отразиться на показателях прибыли компании.

Как сообщает Reuters, в ходе переговоров с профсоюзом представители Ford Motor увеличили начальное предложение о повышении зарплат рабочим на период до 2028 года и также пообещали поднимать зарплаты с учетом роста инфляции. Эти меры привели бы к увеличению зарплат в целом на 30%. Кроме того, компания улучшила предложение об оплате труда временных рабочих. Профсоюз ожидал дополнительных предложений Ford Motor, включая пенсионную поддержку и расширение профсоюзного движения еще на несколько заводов компании. Как пояснили в UAW, Ford Motor «отказался делать следующие шаги в переговорном процессе», поэтому было принято решение бастовать.

«Мы все ясно изложили, и мы достаточно долго ждали, но до Ford так и не дошло,— заявил глава UAW Шон Фэйн.— Давно пора заключить справедливый контракт с Ford и остальными производителями "большой тройки" (GM, Ford, Chrysler.— ''Ъ''). Если они не могут этого понять спустя четыре недели, тогда им поможет понять остановка работы крайне прибыльного завода». В Ford Motor отмечают, что переговоры с профсоюзом будут продолжаться.

Каковы последствия забастовки United Auto Workers в США, читайте в материале «Ъ FM».

Алена Миклашевская