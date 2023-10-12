Главные новости к утру 12 октября

На подлете к Белгороду силами ПВО был сбит беспилотник. В результате падения обломков погибли три человека, включая ребенка. Два человека пострадали, один из них впал в кому. Два жилых дома оказались разрушены, еще несколько повреждены.

Как стало известно «Ъ», Кузьминский суд столицы заочно арестовал Сергея Моложавого, в прошлом занимавшего должность заместителя министра имущественных отношений России.

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам».

Банк ВТБ переуступил компаниям Finnaccord и «Сити Инвест 6» два кредита Kaz Minerals на общую сумму $1,8 млрд.

Власти Египта отвергли идею о создании безопасных коридоров для беженцев из сектора Газа, сообщил Reuters. Инициативу предложили США.

Спрос на акции группы «Астра» в рамках происходящего сейчас IPO уже в несколько раз превысил предложение. Книга заявок была переподписана в 13 раз, по большей части по верхней границе ценового диапазона 300–333 руб.

Электротехническая компания IEK Group приобрела российские активы французской Legrand в РФ. В рамках сделки IEK Group получила три производственных площадки и более 20 представительств компании в российских городах.

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».