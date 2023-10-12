Главные анонсы 12 октября

В Киргизии начнется визит президента России Владимира Путина. Он проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Киргизии.

12 и 13 октября в Бишкеке пройдут заседания Совета министров иностранных дел и отдельные заседания отраслевых органов СНГ.

В Брюсселе министры обороны НАТО заслушают доклад главы Минобороны Израиля Йоава Галанта по ситуации в регионе.

с 12 по 14 октября Китай посетит с визитом Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, где примет участие в двустороннем стратегическом диалоге.

В Москве мировой судья рассмотрит протокол в отношении видеосервиса Zoom по делу о повторном отказе локализовать данные россиян на территории РФ.

В Москве Минэнерго Ирака обсудит с «Газпром нефтью» проект разработки месторождения Бадра в Ираке.

Организация стран—экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.

Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти.

В Нью-Йорке (США) состоится голосование в Совете Безопасности ООН по резолюции о санкциях против Ливии.

В Нью-Йорке (США) пройдут консультации в Совете Безопасности ООН, посвященные Зоне сил ООН по наблюдению за разъединением в районе Голанских высот.