Бывшего замминистра арестовали в его отсутствие

Как стало известно “Ъ”, Кузьминский суд столицы заочно арестовал Сергея Моложавого, в прошлом занимавшего должность заместителя министра имущественных отношений России. Один из разработчиков приватизационных законов обвиняется следственными органами в незаконном выводе имущества компании «Голденберг Инвест», где он недавно занимал должность гендиректора. Сумма похищенного, по оценке следствия, составляет почти 4 млрд руб.

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Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Сергей Моложавый

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Кузьминский районный суд Москвы рассматривал ходатайство о заочном аресте Сергея Моложавого несколько часов и закончил разбирательства лишь поздно вечером. Настаивая на помещении бывшего высокопоставленного чиновника под стражу, следствие привело вполне стандартные доводы: господин Моложавый скрывается от правосудия, находясь на свободе, может вступить в сговор с сообщниками, уничтожить улики или иным способом помешать расследованию дела.

Адвокаты Сергее Моложавого выступили против удовлетворения ходатайства, традиционно указывая на то, что доводы следователя не подтверждены доказательствами. Однако райсуд посчитал позицию следствия вполне обоснованной и убедительной и ходатайство удовлетворил. Господин Моложавый заочно арестован на два месяца, этот срок будет отсчитываться с момента экстрадиции фигуранта в РФ или его задержания на территории России.

По данным источников “Ъ”, Сергею Моложавому инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а в материалах уголовного дела речь идет о незаконном выводе активов компании «Голденберг Инвест» (ГИ) на сумму 3,9 млрд руб.

В январе 2021 года господин Моложавый занял пост гендиректора ГИ, о чем в Единый реестр юридических лиц была внесена соответствующая запись (на данный момент, если судить по материалам, представленным следствием в суд, господин Моложавый является безработным). На этом назначении настоял новый владелец 99,9% акций компании — голландская фирма «Норс Ист партнерс Би. Ви.». После этого новый гендиректор на протяжении двух лет вел в арбитражных судах тяжбу с прежним руководителем фирмы и ее совладельцем Вадимом Гитлиным. Разбирательства велись по поводу размеров зарплаты экс-гендиректора, проводимой им финансовой политики, в частности выдачи займов, а также платежей арендаторов основного актива компании — зданий, расположенных по адресу: Большой Коптевский проезд, 3. Позже два здания общей площадью 4,5 тыс. кв. м и земельный участок под ним ГИ выставила на торги. Параллельно с этим голландская фирма вела тяжбу за контроль над двумя объектами недвижимости, расположенными в Замоскворечье, на Садовнической улице.

Обстоятельства разбирательств вокруг столичной недвижимости, по данным “Ъ”, и легли в основу уголовного преследования экс-чиновника Моложавого. По версии следствия, активы компании «Голденберг Инвест» были выведены, а господин Моложавый мог иметь к этому отношение.

Уроженец Киева 61-летний Сергей Моложавый в свое время сделал весьма успешную карьеру. В 1983 году он окончил Ленинградский военный инженерный институт имени А. Ф. Можайского, получил специальность «военный инженер-математик». В 1995 году в результате победы в конкурсе был назначен на должность заместителя начальника управления Комитета госимущества РФ, с 1997 года — заместитель председателя комитета, затем замминистра имущественных отношений РФ (после получения комитетом статуса министерства). Господин Моложавый готовил законы о приватизации 1997 и 2001 годов. В 2003 году в результате победы в конкурсе назначен председателем ФГУП «ВО "Технопромэкспорт"». После акционирования компании в 2006 году — гендиректор компании. Спустя четыре года покинул ее.

Получить комментарий у адвокатов господина Моложавого “Ъ” не удалось.

Владислав Трифонов