Решетников предупредил о негативных последствиях высоких ставок ЦБ

Глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что повышение ключевой ставки может снизить возможности инвестиционного кредитования. Кроме того, по его словам, это чревато проблемами с финансированием серьезных инвестпроектов.

«Но нас беспокоят долгосрочные последствия, в первую очередь — снижение возможностей инвестиционного кредитования. И конечно, по тем ставкам, которые сейчас есть, серьезные инвестиционные проекты профинансированы быть не могут»,— сообщил министр. При этом, по его словам, логика повышения ключевой ставки для краткосрочных целей понятна.

Максим Решетников также отметил, что у Минэкономики и Минфина разные взгляды на развитие и расширение льготных инвестиционных программ, но подчеркнул, что министерства стараются найти компромисс.

15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку с 12% до 13%. Регулятор объяснил это решение проинфляционными рисками. Также был повышен прогноз по инфляции — до 6–7% по итогам 2023 года. Кроме того, руководство ЦБ неоднократно предупреждало, что стране потребуется долгий период жесткой денежно-кредитной политики. В частности, об этом говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина .

Следующее заседание Банка России по ставке пройдет 27 октября.

Как необеспеченным потребкредитам мешают ставки и лимиты — в материале «Ипотека вытягивает кредитование».

Анастасия Ларина